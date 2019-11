Pühadenõuanded introvertidele: kuidas pidudest parim võtta?

Kuigi peolt kiiresti lahkumine ei ole tingimata halb asi, siis ilmselt ei taha iga introvert alati oma sisemisele põgenemistungile kuuletuda, proovides selle asemel mõnel kokkusaamisel ka pikemalt aega veeta. Nõustaja Rachel Bauder Cohen ütleb, et introvert olla on äge ning soovitab kõigil introvertsete kalduvustega inimestel anda endast parim ning oma pingutusi ka premeerida. Ta soovitab tunnetada, millal suhtluslimiit täis saab, ning sellest lähtuvalt lubada endale kindlasti mõni vaba õhtu, mil saaksid tegeleda mõne akusid laadiva lemmiktegevusega, olgu selleks siis näiteks krimkade lugemine või oma lemmiktoidu söömine. Ta tuletab meelde, et mitte igale peole ei pea kohale ilmuma ning isegi kui lähed, siis ei sunni keegi sind sinna pikaks ajaks jääma. Lisaks toob Cohen välja, et on võimalik proovida pikendada ajavahemikku, mille vältel jaksad inimestega suhelda. See on küll paras väljakutse, kuid sa peaksid ennast kiitma, kui seda siiski teha proovid.

«Kui patsutad end peale mõnda eduka suhtlemisega õhtut õlale ning laed peale seda oma akud uuesti täis, on palju tõenäolisem, et sa tahad ka järgmisel korral mõnele üritusele minna,» ütleb Cohen. Ta ütleb ka, et kui maadled introvertsusega, siis kõige tähtsam on see, kuidas sa endaga enne ürituse algust räägid. Kui sisendad endale, et tegemist on stressirohke ja väsitava sündmusega, siis see tavaliselt ka selliseks osutub ning sa soovid eriti kiiresti lahkuda. Positiivse sisemonoloogiga peole minek paneb sind õhtut tõenäoliselt palju enam nautima ning pärast oled sa enda üle uhke, et suutsid nii toredalt aega veeta.

Ent kuidas käituda siis, kui juba oled peol ning mõni eriti tüütu kolleeg tuleb sulle jooki pakkuma, tekitades sinus kohese tahtmise ära joosta? Nõustaja David Bennett ütleb, et hea nipp on anda endale lihtsalt veidi aega ja ruumi, et maha rahuneda. «Leia mõni koht, kus saad veidi aega üksi olla, näiteks tualettruum või mõni vaikne nurgake, et hingata paar korda sügavalt sisse ja ennast maandada.» Peole saabudes võibki su esimeste tegevuste hulgas olla endale mõne sellise rahuliku koha välja vaatamine, kuhu vajaduse korral pageda.

Veel üks abistav nipp on pidu enda jaoks väiksemaks mõelda. Introverdid on tihti väga head suhtlejad, kuid seda pigem üks-ühele situatsioonides ning suurtes inimgruppides i tunne nad end üldse mugavalt. Seetõttu soovitab Cohen endale juba enne pidu nn peosõber välja valida, kellega koos olemist sa naudid ning kui tunned end kohmakalt või suhtlusest väsinuna, siis liigu oma inimese seltskonda ja tunne end seal hästi.

Jäta meelde ka see: kui sa tõesti lahkud peolt kiiresti, siis ära muretse liialt selle üle, kuidas täpselt sa seda teed. Kõige lihtsam viis peolt lahkuda, ütleb Bennett, on oma äraminekust teada anda vaid mõnele lähedasele sõbrale. Ta rõhutab, et sa ei pea mõtlema välja hullumeelseid lugusid, ole lihtsalt aus ning ütle, et sul on täna pikk päev olnud. «Kui soovid lahkuda, siis lihtsalt tee seda,» nendib Bennett. «Tegelikult ei võlgne sa kellelegi mingit selgitust.»