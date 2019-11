Otsid Tinderis õhtuks deiti? 7 põhjust, miks anda sellele lühikesele kutile võimalus!

Väga palju naised, hoolimata sellest, et nad on avatud ja tolerantsed, ei ole nõus deitima endast lühema mehega. 2012. aastal Inglismaal tehtud uuringus selgus, et 92,5 protsendil paaridest oli mees naisest pikem.

Tihti on nii, et mehed soovivad, et naine oleks natukene lühem ja naised tahaksid, et nende mees oleks pikem, vahendab Cosmpolitan. Tundub, et selline mõtteviis on samas ajast ja arust. Loe edasi ja saad teada, miks minna kohtingule just endast lühema mehega.