Raheli rasedusblogi: kui hele või tume see triip ikkagi testil olema peab?!

Tellijale

Pika peale on see asi juba meie suhte peale hakanud. Mitte et meil oleks nüüd suuri probleeme, aga kerged nähvamised tulevad ikka ette. Kõige rohkem ajab mind muidugi see närvi, et mees pole ikka veel läinud enda uuringutele ja ma tunnen aina rohkem, et kogu see asi on lihtsalt minu peal. Mina neelan toidulisandeid, mina pean kalendris näpuga järge, mina vaatan, et kuigi ovu-testi järgi tuleb täna kindlasti pauk kirja saada, püsiks ikka kirge ja romantikat ka meie majas. Samal ajal kui tema lihtsalt… on!