Meestele: 18 selget märki, et naine pani sulle silma peale ja läheks hea meelega sinuga kaugemale

Jah, ka naised võivad tahta, et suhe areneks kiirelt füüsiliseks! Kui sulle tundub, et sa ei suuda naise soovidest aru saada, siis pane tähele neid märke.

1. Ta ütleb sulle otse. Lihtne ja loogiline.

2. Ta küsib, kas sa elad üksi. Jah, ta tahab teada, kas elad ema või korterinaabritega. Miks? Sest ta tuleks hea meelega ehk hiljem sinu juurde.

3. Ta ei suuda sulle naeratamata otsa vaadata. Kui ta sinu lähedal ainult naeratab, on see hea märk.

4. Ta pakub välja kohti, mida koos külastada. «Me peaks minema sinna uude restorani!» Jah, ta ütles «meie», see näitab, et ta on huvitatud sinust ja sinuga koos olemisest. Ta ei ütleks seda, kui ta ei tahaks sinuga välja minna.

5. Ta puudutab sind. Kas ta puudutab rääkides sinu kätt või kaela? Vihje: inimesed ei katsu neid inimesi, kes neile ei meeldi! Seda nimetatakse flirtimiseks ning proovi sinagi! NB! Kui on näha, et talle füüsiline kontakt ei passi, siis ei tohi seda ka peale suruda.

6. Ta saadab terve õhtu sulle sõnumeid. Kui ta kirjutab sulle öösel, selmet magada, liiguvad ta mõtted sinuga seoses ulakatel radadel. Siiski – taltsuta end ning ära hakka sekstima ehk seksiteemalisi sõnumeid saatma. Las ta ise teeb selle avangu.

7. Ta libistab käe läbi oma juuste. Ka see on kehakeele märk, et sa meeldid talle.

8. Ta märkab detaile. Kui ta märgib, et sul on uus soeng või kiidab su ehtevalikut, on jällegi tegemist hea märgiga. Ta ei paneks detaile tähele, kui sa talle ei meeldiks.

9. Ta ei vaata oma telefoni. Kui ta on selle ära pannud ning vestlusesse sinuga süvenenud, on ta sinust huvitatud.

10. Ta näeb hea välja. Naistele meeldib end nende inimeste jaoks, kes neile meeldivad, üles lüüa. Isegi, kui ta on seda sorti naine, kes tavaliselt ei meigi, leiab ta kindlasti viisi, kuidas oma välimust sinuga koos olles rõhutada.

11. Ta jälgib su huuli. Kuidas aru saada, et naine on valmis suudluseks? Anna sellest kehakeelega teada – kui ta ei taha sind suudelda, siis ta ei peegelda su käitumist. Vaata talle otsa, hoia pilku ning seejärel suuna oma pilk ta huultele. Kui ta teeb sama – vaatab sinu huuli – võid suudlemist proovida.

12. Ta naerab. Su naljad võivad olla head või mitte, aga ta naerab nende peale alati. Ta on ilmselgelt sinust huvitatud. Kas see tähendab, et ta magab sinuga koheselt? Ei.

13. Ta küsib enda arust väga kavalalt, kas sul on tüdruk. Kui ta viskab kommentaari stiilis «Su tüdrukule see ilmselt meeldib!», tahab ta tegelikult teada, kas sa oled suhtes.

14. Ta jagab sinuga oma toitu. Jällegi – naised ei jaga oma snäkke inimestega, kes neile ei meeldi. Kui me oleme sinuga valmis ihuvedelikke vahetama, oleme me valmis ka toitu jagama.

15. Ta räägib seksist. Kui tema ametiks pole just seksi- ja suhteteemadel kolumnide kirjutamine, siis tavalised tüdrukud ei võta seksi teemaks. Nad teevad seda ainult juhul, kui tahavad teada, mida sa ühest või teisest asjast arvad. Samuti ei räägi naised nende meestega seksist, kes neile ei meeldi – juhul, kui pole just tegemist sõbraga.

16. Ta teeb sulle komplimente. Ta märkab su soengut, kiidab su parfüümi. See on hea märk – ta ei märkaks sinu puhul neid asju, kui sa talle ei meeldiks.

17. Ta küsib sinu kontaktandmeid. Jah, see näitab, et ta tahab sind paremini tundma õppida ning ehk veel kunagi kohtuda.