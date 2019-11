33 aastat vanusevahet: «Ta pole mu isa, ta on mu poiss-sõber!»

Mark ütleb, et ta ei plaaninud armuda, kuid nende side oli nii tugev, et mehed tegid juba paari kuu möödudes suhte ametlikuks. Paar elab USAs Michiganis kuus aastat hiljemgi üsna tavalist elu, kuid nad peavad pidevalt taluma kritiseerijaid, kes nimetavad nii suure vanusevahega ei millekski muuks kui pedofiiliaks.

«See ärritab mind, kuna seda tuleb päriselt ette,» selgitab Kayleb. «Mu poiss-sõber on mõlema osapoole vaheliselt kokku lepitud (consensual – toim.) suhtes 23-aastase mehega.»

Kayleb usub, et keegi ei tohiks nende suure vanusevahega suhet hukka mõista, kuna nad mõlemad on seaduse silmis nii vanad, et saavad suhteks nõusoleku anda. Michiganis on seksuaalse enesemääratlemise iga ehk täisea vanusepiir 16.

Mark jälle näeb siin topeltstandardit ning mainib väljaandele Metro, et heteropaare koheldakse teistmoodi – kui vanem mees tahab noort naist, kiidetakse see heaks, aga teda nimetatakse haigeks.

Paar pole hädas mitte ainult anonüümsete kommentaatoritega, vaid ka sõpradega – Kaylebi parim sõber märkis, et tunneb muret Marki tervise pärast ning et erinevad vanused tähendavad, et neil on erinevad huvid. Sõber muutis küll oma arvamust, kui Marki ja Kaylebit koos nägi.