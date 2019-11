Pole kahtlustki, et hõõgvein on täiskasvanute seas üks populaarsemaid jõulujooke. Lisaks sellele, et hõõgvein on maitsev, aitab see ka külmal talveõhtul sooja saada. Mainimata ei saa jätta ka selle jõulujoogi värvust, mis on nii ilus, et passib hästi ka pähe. Jah, just nii – selle talve kuumim juuksevärv on hõõgveini tooni. Otsisime välja ka mõned näited, pilk peale!