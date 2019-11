Kardad ämblikke? Siis katseta seda trikki!

Vaikselt, aga kindlalt hakkab ligi hiilima mõnutunne, mis kuulub külma aastaaja juurde: saad end rahumeeli sooja teki sisse kerida, telekat vaadata ja kuuma kakaod juua ... Kahjuks pole meie ainsad, kes soojust ihalevad. Sõbrad ämblikud on samuti platsis. Ja loomulikult, me kõik armastame kõiki loomi — ja ikkagi ei taha me olla ühes ruumis koos ämblikuga.