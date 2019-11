Imelihtne retsept külmetuse vastu: šokolaadipuder apelsinidega

Kui vanad head külmetusevastased tegijad on sind ära tüüdanud, proovi vahelduseks oluliselt maitsvamaid asju, millega kiiresti terveks saada.

Immuunsüsteemi jaoks on tsink ääretult oluline, ja sageli hakkab C-vitamiin alles kombinatsioonis tsingiga toimima, kirjutab Freundin. Kaerahelbed on ühed peamised tsingiga varustajad, 100 grammis on umbes 4,5 g seda mikroelementi.