GALERII. Veri, võrk ja stilistika suurim saladus

Kirglik ja kontrastne palang Andaluusia temperamenti sobib Eestimaa novembrisse nagu rusikas silmaauku. Midagi võimsat ja ilusat on väga tõhus kaamoseravim. Kuid ettevaatlikkusega pole siin jännata mõtet, see oleks sama tõhus kui vaid vaadata sooja tee poole. Parem on seda juua! Südamega ja nii kuumalt, kui kannatab. Tiina Talumees üllatas sel korral mitmegi tuliuue kirgliku kostüümiga. Ava lugu, et näha suurt galeriid kõigest, mis moelaval toimus.

Tiina Talumees on ainus moelooja Eestis, kelle põhjamaise vaoshoituse varjus säriseb hispaanialik temperament ning pikkade aastate jooksul karastunud meisterlikkus kogu see kirgede torm enneolematult kauniteks rõivasteks vormida. Talumehel on oma moekeel, mida ta tunneb viimase kõnekujundini, ning moeimpeerium, mida valitseb elegantse sundimatusega. Ent ärge arvake, et üks suurejooneline moespektaakel jõuab lavalaudadele ilma pöörase tööta, see pole lihtsalt võimalik. Publiku seas särasid Eesti kõige stiilsemad diivad, kes olid kohal? Vaata siit!