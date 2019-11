Elad vanematega koos, aga tahad normaalset suhteelu ka? Siis vajad neid nelja nõuannet!

Võta kuulda elust enesest nõuandeid, mida selle ise läbi teinud inimesed Elite Dailyga jagasid.

1. Hoia oma eraelu ja koduelu lahus (vähemalt alguses).

Mida värskem on suhe, seda stressirikkam on see on. Igaühte ei taha ju kohe koju ka tuua, sest vanemad võivad liiga palju järeldusi teha. Samuti hakkab imelik, kui kaaslased aina vahetuvad. Võid hakata kartma näiteks vanematepoolset hukkamõistu. Seega on parem kohtuda alguses väljaspool kodu ning kallimat külla kutsuda alles siis, kui suhe juba kindlam on. Ja tõenäoliselt oleks hea teda ette teavitada, et elad koos vanematega.

2. Veetke enamik ühisest ajast kodust väljaspool.

Seda tasub eriti rakendada siis, kui sinu vanemad on näiteks väga omaettehoidvad - siis ei ole muret, et sinu suhe neid kuidagi häiriks. Pealegi on koduseintest väljaspool nii põnevaid asju, mida teha ning pidev ühiste tegevuste leidmine hoiab ka suhte värske ja vahvana.

3. Kui suhe on kindel, võtke vaevaks üksteise perekondadega tutvuda.

Te olete juba niigi osad üksteise eludest ning teie vanemad on osa teie eludest. Miks mitte kord nädalas koos peredega õhtust süüa? Kindlasti muudab see sind ka oma kallimaga lähedasemaks. See ei tähenda ainult koos ajaveetmist, vaid ka sinu vanemate ajakava tutvustamist ja sellega arvestamist - sa ei tahaks ju kallimat külla kutsuda, kui sinu emal on näomaski-ja-vannilinas-ringikäimise- õhtu. Vaevalt et su emagi seda tahaks.

4. Räägi oma vanematega, millised ootused sul neile on.

Oluline on paika panna ka mõistlikud piirid, mis kõigile mugavad on. Kui sinu vanematele meeldib su kallim väga, võivad nad tahta näpata kogu seda aega, mis sa ise temaga kodus veeta plaanisid. Võib-olla on neil hoopis ebamugav, kui ta külas käib. Tähtis on leida kompromiss, mis ei jätaks kumbagi osapoolt olulistest asjadest ilma.