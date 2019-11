Uuring: kas naisi siis tõmbab rohkem psühhopaatide poole või ei

Hollywoodilik tegelaskuju «atraktiivne psühhopaat» ei ole psühholoog Melissa Burkley sõnu sugugi reaalsusest kaugel. Paljud päriselt olemas olevad psühhopaadid on just naiste kirjelduste põhjal seksikad, sarmikad ja kütkestavad. Tuntuimad näited on muidugi Ted Bundy ja Richard Ramirez. Mõlemad kohtusid ja abiellusid oma vangistuse ajal. Nemad pole aga sugugi ainsad - vangis istuvad meespsühhopaadid saavad naisaustajatelt tihti armastuskirju ja isegi abieluettepanekuid.

Kas tegemist on lihtsalt grammike vingema versiooniga vanast tõdemusest, et naistele meeldivadki pahad poisid, või on siin midagi sügavamat peidus?

Vastuse leidmiseks korraldasid kaks Kanada teadlast uuringu, kus püüdsid välja selgitada, kas psühhopaatlikud omadused muudavad mehe atraktiivsemaks. Selleks videolindistati 46 meessoost üliõpilase vastused küsimustele nende kohtingu- ja suhte-eelistuste kohta. Pärast seda pidid kõik mehed sooritama hulgaliselt isiksusteste, millega mõõdeti nende iseloomu, sealhulgas psühhopaatlikke omadusi ja sotsiaalset intelligentsust.

Järgnevalt kaasati 108 naistudengit, kes pidid videosid vaatama ning hindama iga mehe atraktiivsust ja tajutud sotsiaalset intelligentsust. Pikk jutt lühidalt - naised eelistasid selgelt psühhopaatlike omadustega mehi. Neid peeti nii seksuaalselt atraktiivsemateks kui ka sotsiaalselt intelligentsemateks.

Kahjuks ei kaasatud uuringusse meeste hinnang naispsühhopaatidele, mis tähendab lihtsalt, et naispsühhopaatide maailm on ikka veel korralikult uurimata. Selle kohta leiab vaid fiktiivset kinnitust Hollywoodi filmidest.

Uuringust aga selgus, et psühhopaatlikel meestel on just kohtingute alguses selge eelis: nad mõjuvad enesekindlate, sarmikate ja tähelepanelikena, mis kõik tõstab nende ihaldusväärsust. Paraku on see kõik farss, sest sügaval sisimas ei huvita psühhopaate sotsiaalne seotus ning seks on nende jaoks pigem maha-ja-taha kui tähendusväärne kontakt partneriga.