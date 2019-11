10 supernippi, kuidas täiesti rusuvalt mõjuv päev enda jaoks ümber pöörata!

Väljaanne Psychology Today tutvustab meile kümmet strateegiat, mis untsuminevat päeva päästa aitavad.

1. Tee lihtsalt paus. Ja hinga. Äkki vaidlesid just kellegagi? Midagi hästi nõmedat juhtus? Igatahes on emotsioonid laes ja tunned end väga halvasti. Mine kas või nurga taha peitu ja hinga rahulikult, kuni tunned, et negatiivne laine on sinust lahkunud. Võib-olla jääb juhtunu paha maitse ikka mõneks ajaks suhu, kuid vähemalt rahustad maha oma vererõhu ja see on juba üsna hea algus.

2. Leia rõõmu tegevusest, mida armastad. Kindlasti on sul mõned tujutõstjad, mis kehval päeval sooja tunde tekitavad. Äkki mingi laulu kuulamine või mängu mängimine. Tee seda mõni minut. Võib-olla armastad hoopis värskes õhus jalutamist - mine! See viib su tähelepanu negatiivsetelt segajatelt ära ning maandab ka nendega seonduvaid emotsioonie.

3. Koosta endale tegevuskava. Mõtle läbi, mis sul on vaja ära teha ning pea siis plaanist kinni. Ootamatusi ja jooksvaid asju tuleb ikka ette, aga kui sul on üldine plaan olemas, on palju lihtsam nendegagi tegeleda. Vali välja päeva kõige olulisemad asjad, mis igal juhul peavad tehtud saama ning kõiki teisi tegevusi kasuta mänguruumina. Kui oled emotsionaalselt õhukesel jääl, ei ole tarvis tekitada endale lisastressi müütilistes proportsioonides kohustuste kuhjamisega.

4. Väldi suhtlemist. Kui võimalik, pane telefon kaugemale. Mõnikord tahaksid end kohe kellelegi tühjaks kallata, kuid ühest küljest võib see panna sind kauemaks juhtunu teemal vinduma ning teiseks võib suhtlus käest ära minna ning sinu produktiivsust kahandada. Suhtle ainult nii palju, kui oma tegevuseks vaja. Väldi ka sotsiaalmeediat - see ei ole alati just parim tujutõstja.

5. Kuula midagi tujutõstvat. Äkki on sul mustemateks päevadeks lausa eraldi lood kokku kogutud? Kui ei, siis otsi jooksvalt välja muusika, mis just sinu tuju tõstab ning naudi! Kui oled avalikus ruumis, kasuta kõrvaklappe ning ole mõnda aega lihtsalt hea muusika kütkes.

6. Joo piisavalt vett. Veepuudus ja paha tuju on halb kombinatsioon. Vee joomine annab sulle energiat ja värskust, mis omakorda aitavad paha tuju pilvi minema ajada.

7. Ära jäta söömata. Tõsi, mõni sündmus või päev ise on kohe nii nõme, et ajab viimasegi söögiisu ka minema. Füüsiliselt aga vajab sinu keha ikkagi toitu ning tühi kõht teeb enesetunde palju hullemaks ja muudab ka sinu kergemini ärrituvaks. Söö midagi head - mõnus toiduelamus ise tõstab su tuju.

8. Tähista väikseid saavutusi. Kui oled mingi ülesandega hakkama saanud, siis luba endale midagi head. See annab sulle lisamotivatsiooni ka ülejäänud päevaga toime tulemiseks.

9. Tee asju omas tempos. Pea meeles, et kui tuju on kehv, siis ei ole sa päris sina ise, nii et ole iseenda vastu lahke. Sa ei ole sel hetkel nii terve kui tavaliselt, sest vaimne tervis on sinu üleüldise tervise huvides väga oluline. Ära sunni end asjatult tagant ja võta rahulikult.