Mõõdulint välja! Teadlased arvutasid välja, milline on ideaalsuuruses naisepepu

Topnews.ru vahendab, et «üks tähtsamaid» küsimusi maailmas on saanud vastuse. Paika on pandud valem, millega naise taguotsa ideaalsuurust mõõta. Väidetavalt olla valem järgmine:

W / H = 0,7

kus W on vööümbermõõt, H on puusaümbermõõt ja koefitsient 0,7 näitab ideaalset tagumiku-vööümbermõõdu suhet.

Kui number ületab 0,7, siis viitab see liiga laiale pihale, kui aga number on väiksem kui 0,7, siis olla tagumik liiga suur.

Uurijate sõnul on ideaalkeha omanik olnud näiteks legendaarne Marilyn Monroe, kuid selles nimekirjas on ka Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Grace Kelly. Tänapäevastest tuntud naistest on Beyonce ideaalilähedane.

Marilyn Monroe maal (Greg Hildebrandt) FOTO: GOTTA HAVE ROCK AND ROLL / CATER/Caters News Agency/Scanpix

Valemi arvutasid teadlased välja nõnda, et näitasid 583 ilukirurgile ning 450 inimesele 40 riigist erinevaid pilte ühest 27aastasest modellist. Modelli keha oli digitaalselt muudetud erinevatesse mõõtudesse. Vastustest selgus, et kõige ideaalilähedasemaks pidasid inimesed enamasti naist, kelle vöö- ja puusaümbermõõt just sel viisil 0,7 tulemuseks tõid.

Beyonce FOTO: Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Ka eelnevad uurimused on viidanud, et 0,7 on maagiline number. Uus-Meremaa antropoloog dr Barnaby Dixson arvab, et 0,7 saadab meestele bioloogilise signaali, et naine on kõige fertiilsemas eas ning valmis terveid järglasi sünnitama – hoolimata sellest, mis suuruses naine on.