Kaalulangetus ilma süsivesikuteta: need staarid peavad ranget ketodieeti

Kui asi puudutab kaalulangetamist, siis on paljude jaoks märksõnaks ketodieet, mis tähendab et süüakse peaasjalikult rasva- ja valgusisaldusega toiduaineid nagu kala ja liha, õli, võid, mune ja pähkleid. Süsivesikute osakaalu vähendatakse aga drastiliselt, vaid 25 mg päevas on lubatud. Kuigi dieedi kasulikkuse ümber käivad tulised vaidlused, on mõned staarid veendunud, et just see on nende hea vormi ja elu saladus, kirjutab Freundin.