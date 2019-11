Naiste suurseminaril tulevad jutuks karmid lood sinikate ja välja väänatud liigestega naistest

Selline on mõne naise argipäev. Statistika on nukker ja paljud naised kannatavad aastaid. Miks? «Lähisuhtevägivalla all kannatavad naised vaikivad sageli oma probleemist, kuna nad ei saa kindlad olla, kelle poolele ühiskond asub,» kirjutatakse MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse kodulehel.

Esmane põhjus, miks naine vägivaldsest suhtest ei lahku, on hirm. Hirm enda ja laste turvalisuse pärast, kui mees peaks nad üles leidma. Hirm kättemaksu ees. Hirm hukkamõistu ja hakkamasaamise ees.

Naine, kellel pole oma pangaarvetki, rääkimata sõltumatust sissetulekust, ei usu oma suutlikkusse hakkama saada või abi leida. Just niisuguse abi pakkumiseks on asutatud ka Naiste Tugi- ja Teabekeskus. Tugikeskus tegutseb annetuste toel ning oma panuse annab ka naiste suurseminar «Südametee ja hingelood». Tugikeskusele annetatakse kaks eurot iga pileti ostust ning annetus on seda suurem, mida rohkem on üritusel publikut.

Milleks raha kasutatakse? Seda kasutatakse nii turvalise peavarju kui ka juriidilise abi pakkumiseks. Tugikeskusest saab naine ka psühholoogilist tuge ning nõu ametiasutustega suhtlemisel.

Naiste suurseminar «Südametee ja hingelood» toob kokku erineva tausta ja kogemusega naised, kes jagavad oma lugusid selleks, et pakkuda publikule inspiratsiooni ja julgustust. Mõne jaoks tähendab see taipamist, kui ilus ta elu on. Teise jaoks tähendab see julgust viia ellu kauaigatsetud muutused.

Esinejad, kelle hulgas astuvad lavale Evelin Ilves, Kristina Paśkevicius, Kristel Kruustük ja Marlen Annabel Kubri, jutustavad oma lugusid nii lähisuhtevägivallast kui ka eneseväärtuse tunde loomisest, elu ja surma vahel vaakumisest ning olulistest pöördepunktidest.

«Usume, et suudame neid teemasid avalikkuse ette tuues anda oma panuse naiste elu paremaks ja turvalisemaks muutmiseks,» ütlevad korraldajad. «Kuid lisaks lugudele tahame anda ka rahalise panuse Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevusse, sestap annetamegi osa piletitulu neile.»

Suurseminar «Südametee ja hingelood» toimub 16. novembril Tallinna Vabal Laval.