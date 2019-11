Vaata otse! «Roaldi retked: rulapoisist ketsiärimeheks»

Roald Johannson jätkab oma seiklusi USA-s Los Angeleses ja kohtub läbi aegade ühe parima Eesti rulamehe ja lumelauduri Juss Apivalaga, kes on teinud peadpööritavat tähelendu ülemaailmses jalanõude tööstuses. See on lugu ühest Tallinna kesklinna rulapoisist, kes loob praegu trende noorte tänavamoes üle kogu maailma.