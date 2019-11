3-päeva-reegel, kuidas raha kokku hoida

Sa tead seda tunnet, kui raha on otsakorral, aga järgmine palgapäev on alles mägede taga. Nagu veebruaris 2017 avaldatud Greenpeace'i küsitluse tulemused näitavad, on ligi 60% 18- kuni 40-aastastest naistest rohkem riideid, kui neil on tegelikult vaja. Spiegel mainib muuhulgas, et küsitletutel kulus iga kuu keskmiselt 130 eurot uutele aksessuaaridele, rõivastele ja kingadele.

Stressitegur ostlemine

Selle summa eest maandub suurtes kogustes kaupa kodusesse riidekappi, millest kõneleb ka fakt, et odavate moekettide käibed kasvavad pidevalt. Samuti on huvitav, et küsitletud naised, kes kasutasid meelsasti ja sageli sotsiaalseid võrgustikke, ostlesid silmatorkavalt palju. Kui mõelda, et vähemalt kord tunnis Facebooki, Instagrami jm ülevaatamine on saanud rutiiniks, siis mis on sellise tarbimise tagajärg? Arvel pole midagi, kapp on täis ja kõrvale pole midagi pandud.

Greenpeace'i küsitlus tõendas, et ostlemine on enamiku tarbijate jaoks eelkõige võimalus igapäevast stressi maandada. Arvestades finantsilisi tagajärgi, mis omakorda võivad uue stressi vallandada, on nõiaring täiuslik.

Kasuta peakest spontaansuse asemel

Kuidas sellest ringist välja murda? Üks võimalus on nn 3-päeva-reegel. Mõte selle taga on järgmine: neid tarbekaupu, mis meeldivad, ei osteta kohe.

Selle asemel küsi kolmel järgmisel päeval «Kas mul on seda ikka tegelikult vaja?»

Kui sa kolme päeva pärast endiselt arvad, et sa tahad selle eest raha välja käia, siis lase käia.