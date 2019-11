Loore Linnu elu mängureeglid. Mõned nõukogudeaja tarkused kuluvad praegugi parema elu heaks ära

Viimasel ajal räägitakse palju prügist. Oleme üksmeelselt asunud prügi sorteerima, järjest enam inimesi on muutnud selle harjumuseks. Prügikastid on sildistatud, linnades kogutakse juba ka biojäätmeid. Pealtnäha kõik toimib, aga tegelikult me ei tea, mis tegelikult prügimajanduses toimub, mida üldse töödelda saab ja mida mitte, kuhu kasti miski satub, pealegi kõik ju ikkagi ei sorteerigi. Kogumine ja sorteerimine on ainult pealispind, teema on aga palju sügavam ja laiem. See on keskkonna otsese mõjutamise teema, kus igaüks saab kaasa rääkida.