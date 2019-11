5 ebatavalist majapidamistrikki beebiõliga

Muidugi on tähtis, et plaaster korralikult nahale kinnituks ja püsiks, kuid samavõrra raske (ja valus) on sellest jälle lahti saada. Üks trikk, kuidas saada plaaster kiirelt kätte, on veidi beebiõli plaastriservadele panna. Siis tuleb ta tasapisi iseenesest ära.