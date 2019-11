Stilist kinnitab: see soeng sobib igale naisele

Beach waves, lühike tukk, keemilised lokid — mõned stiilid tulevad ja lähevad. See ei kehti aga bobi puhul. «See on kõige mitmekülgsem — ja sobib eranditult igale naisele,» ütleb briti juuksur Larry King.

FOTO: Can Nguyen/Capital Pictures/CAN/Capital Pictures

«Minu meelest on bob kõigi aegade kõige ajatum lõikus, sest ta sobib kolmeaastasele täpselt sama hästi kui 103-aastasele. Bobi puhul ei ole ka oluline, milline on su juuksestruktuur ja seda saab niimoodi vormida, et ta sobib ükskõik millised näokujuga,» vahendab juuksuri sõnu väljaanne Freundin.