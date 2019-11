Kas avalik esinemine tekitab sinus ärevust? Siin on neli nippi, mis aitavad sellega toime tulla

1) Mõtle oma ärevus ümber elevuseks

Lihtsatest "ära närveeri" ning "võta rahulikult" loosungitest on suure ärevuse puhul vähe kasu. Nende kuulamise asemel proovi võtta oma värisevaid põlvi ning kiirenenud pulssi kui märke rõõmsast elevusest. Sellise ümberhindamise abil on lihtsam vältida olukordi, kus ärevuselained pea kohal kokku löövad ning esinemist takistavad.

Ameerikas, Harvardi ülikoolis läbi viidud uuringus paluti inimestel laulda teiste inimeste ees karaoket. Ühel osal katsealustest paluti enne lavale astumist endale öelda "Ma olen ärevil", teistel "Ma olen elevil" ning kolmandatel mitte midagi. Nende esinemist hinnati videomängu abil ning jõuti järeldusele, et "elevil" grupp saavutas kõrgemaid tulemusi kui teised kaks. Sarnane katse tehti ka avaliku kõne pidamisega publiku ees, kus katsealused ütlesid endale vastavalt kas "Ma olen rahulik" või "Ma olen elevil". Taaskord oli just "elevil" grupp see, kelle kõnesid erapooletud kuulajad kõige paremaks pidasid. Uuringut läbi viinud teadlane lahkas tulemusi ning pakkus välja, et inimesed tajuvad elevust tekitavat ülesannet kui võimalust, ent kui nad üritavad ennast rahulikuks möelda või keskenduvad ärevusele, siis tundub ees ootav tegevus pigem ohustavana.

2) Keskendu ideedele, mida tahad edasi anda, mitte endale

Kutse publiku ees avalikult sõna võtta on kindlasti meelitav, kuid sellest lähtuvalt on kerge üle mõelda ning hakata muretsema, et mida kuulajad sinust küll arvata võivad. Seetõttu soovitatakse fookus suunata iseendalt hoopis informatsioonile, mida soovid oma esinemisega edasi anda. Proovi keskenduda tulemusele, mida soovid selle ettekandega näiteks oma tiimi või kliendiga läbirääkimisel saavutada. Sel moel tunned ka ise, et tegemist on pigem hea keskkonnaga ideede vahetuseks ning mitte kohuistungiga sinu esinemisoskuse üle.

Kui sa kipud aga enne esinemist endale oma peas jutustama õuduslugu sellest, mis kõik võib ettekande käigus valesti minna, siis proovi järgnevat rahustavat tehnikat. Seisa rahulikult paigal ning tunneta oma jalgu maapinnaga kokku puutumas. Vaata oma ümbruses ringi ning märka asju, mida sealt leiad. Keskendu nende detailidele ning käesolevale hetkele, väldi oma mõtete tulevikku suunamist.

3) Hoia fookus tulemusel

Kui sa oled oma esinemise piisavalt ette valmistanud, siis väldi kogu teksti üle lugemist vahetult enne ettekande algust. Uuringud on tõestanud, et ka väga edukad inimesed võivad kehvasti esineda, kui nad satuvad liigse analüüsi kütkeisse ning üritavad kõiki esinemise detaile korraga oma kontrolli all hoida.

Sellistel juhtudel soovitatakse suunata oma tähelepanu detailidelt laiemale pildile. Mida sa tegelikult tahad oma esinemisega edasi anda? Mis on need kolm asja, mida soovid, et publik ka peale su kõnet mäletaks? Kui su fookus on suunatud tulemusele, siis on lihtsam mitte igasse välja öeldud sõnasse kinni jääda.

Lisaks on hea idee ka hoida oma märkmiku või rahakoti vahel väikest lipikut julgustavate fraasidega, mis aitavad summutada sind häirivaid negatiivseid mõtteid. Iga inimese puhul toimib küll erinev lähenemine ja sõnastus, ent mõned potentsiaalsed laused leiad siit: "Ma saan sellega hakkama!", "Ma lasen lahti vajadusest ennast tõestada.", "Ma olen elevil, et saan jagada inimestega oma kirge." ning "Ma olen piisav."

4) Tee trenni