Sabast kinni enne, kui päris läinud: 10 märki, et sinu abielust on seks kadumas

Neist ei räägita ega taheta rääkida, kuid seksivabad abielud on levinumad kui arvad. Muidugi on selle taga erinevaid põhjuseid, sealhulgas tervisega seotud probleemid või paari madal libiido. Paljude jaoks on aga regulaarne seks lahutamatu osa nii füüsilisest kui ka vaimsest sidest partneriga.