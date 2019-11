Pekingis avati esimene Põhjala käsitööõllede baar

Maailma suurima õlleturuna moodustab Hiina 27% globaalsest õlleturust. Põhjala alustas Hiina turul 2016. aastal ja on praeguseks suuremate linnade käsitööõllesõprade seas tuntuks saanud. Põhjala Pruulikoja kaasasutaja ning müügi- ja turundusdirektori Peeter Keegi sõnul on Hiina Põhjala jaoks suuruselt kolmas eksporditurg. «Kuigi käsitööõlle osakaal on seal veel tagasihoidlik, on tegemist tohutult kiiresti kasvava turuga ja näeme siin Eesti käsitööõllede tootjatele suurt potentsiaali,» rääkis Keek.

«Meil on Hiinas seni väga hästi läinud, saadame pea iga kuu konteineritäie õlut Hiina. Nüüd testime pop-up baariga turgu, et teha edasisi plaane. Vaatame, kuidas meie õlled vastu võetakse ja kuidas töötaks sealsel turul ainult Põhjala õlut müüv baar,» selgitas Keek. «Esimesed muljed on küll igati julgustavad, klientide huvi on tõesti väga suur. Meie kohaliku partneri sõnul, kellel on pop-up baaride pidamise kogemus, tegi Põhjala oma piduliku avamisõhtuga rekordkäibe.»

Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liikme ja Põhjala Pruulikoja kaasasutaja Enn Pareli sõnul on see märkimisväärne läbimurre Eesti väikepruulijate jaoks, et Hiina pealinnas on baar, kus müüakse ainult Eesti käsitööõlut. «See näitab, kui kaugele on Eesti väikeõlletootmine vaid 5–6 aastaga arenenud ja kindlasti aitab Põhjala läbimurre Hiina turule avada uksi ka teistele Eesti väikepruulijatele,» ütles Parel.