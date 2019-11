Aleksandr Popov. Keda peaksid need stressiinkubaatoritest koolide pingeread aitama?!

Tellijale

Omamoodi valmisolek on ka see, kui koolijütsina jälgid kõrvalt ema murekurdudes nägu ja kuulad isa raskeid ohkeid, kui järjekordne haridusasutuste pingerida on oma tee meediasse leidnud. Tõehetk on saabunud! Nüüd saavad kõik teada, kes on tegijad ning seeläbi omavad lootust tulevikule, ja kes on need luuserid, kelle ainus lootus on varajane surm või kolimine sinna, kus rahvast on rohkem ja seeläbi on lihtsam sulanduda massi.