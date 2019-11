Psühholoog avaldab saladuse: küsimus, mida psühholoogidelt nõustamise ajal kõige rohkem küsitakse

Psühholoog Glenn Livingston kergitab saladuskatet. Nimelt on kõige sageli esitatavam küsimus: «Kuidas sa istud siin päev otsa inimeste muresid kuulates ilma, et see sind kuidagi mõjutaks?»

Samuti võib sind üllatada vastus. Nimelt ütleb Livingston, et ilma mõjutamata seal niisama lihtsalt ei istugi.

«Raske on jääda objektiivseks, sest peab keskenduma faktidele ning inimeste emotsioonid ei ole faktid. Küll aga teise inimesena raske keerata oma selg nende tunnetele. Sa ei saa end neist ka päris ära lõigata, sest kui püüad neid ignoreerida, hakkavad need sulle veel rohkem pinda käima,» selgitab Livingston.

Psühholoog ütleb, et muidugi võtab ta oma kliendi emotsioonid vastu, kuid selle asemel, et need enda südamesse võtta, laseb ta neil lihtsalt tulla ja minna. See tähendab, et ta tunneb koos inimesega rõõmu ja kurbust, kuid ei jää neile emotsioonidele pidama.

«Mõnikord on väga raske. Näiteks oli mul kord mees, kelle poeg oli enesetapu sooritanud. Siis oli küll tunne, et enda süda hüppab suurest kurvastusest rinnust välja. Kuid alati on ka positiivseid hetki. Äriedu. Päästetud abielu. Uue lapse sünd. Klientide rõõmud on ka minu rõõmud,» räägib psühholoog. «Ma ei kujuta ette, et ma ei teeks seda tööd.»

Livingston avaldas ka teise äärmiselt populaarse küsimuse, mida inimesed küsida armastavad ning seda just tema vabal ajal: «Kas sa analüüsid mind praegu?»