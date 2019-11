Rootsi kuninglik pere lõi end eile üles ning läks linna peale - õigemini kuningalossi - uhkeldama ja pidutsema. 12. novembril peeti kuningapalees pidulik õhtusöömaaeg ning võõrustajateks olid kuningas ja kuninganna.

Tegemist on õhtusöögiga inimestele, kes on Rootsit oma ametis erineval viisil esindanud, olles kas parlamendis, teinud diplomaaditööd või muul viisil oma riigi heaks panustanud. Sarnaseid üritusi korraldab kuningapaar paar korda aastas.

Eilne oli pidulikumat sorti kogunemine (white tie) - meestel olid seljas smokingud, naistel peas tiaarad ja seljas pikad õhtukleidid. Kuningaperest olid kohal kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia, kroonprintsess Victoria, prints Daniel, prints Carl Philip, printsess Sofia ja printsess Christina. Kuninga noorima õe printsess Christina saatjaks oli tema abikaasa Tord Magnuson.

Kuninganna Silvia ja kuningas Carl Gustaf FOTO: Karin Törnblom/TT/Karin Törnblom

Kuninganna kandis pitsilist punast kleiti, aksessuaariks sall. Peas oli Connaughti tiaara, mida Rootsis tuntakse peamiselt kui printss Sibylla tiaarat. Tegemist on ühe ilusaima tiaaraga Rootsi kuningaperes, mis jõudis Rootsi aastal 1905 koos riigi uue printsessi, Connaughti Margaretiga.

Margaret sai tiaara pulmakingituseks oma vanematelt, Connaughti ja Strathearni hertsogilt ja hertsoginnalt. Margareti isa oli kuninganna Victoria ja prints Alberti poeg, tema onu ja Suurbritannia kuningas Edward VII. Connaughtid ostsid tiaara aastal 1904. Printsess Margaret oma pulmas siiski seda tiaarat ei kandnud, kuid ehe on kaunistanud paljude teiste Bernadotte'i pruutide ja printsesside päid, näiteks kandis seda printsess Christina, kui ta aastal 1974 Tord Magnusoniga abiellus. Enim seostatakse tiaarat printsess Christina ema printsess Sibyllaga, kes armastas tiaarat sageli kanda. Muide, tiaara saab võtta tükkideks lahti ning seda saab kanda ka teemanttilkadest kaelakeena, mida on teinud näiteks printsess Madeline. Tegemist on kuningas Carl Gustafi erakogusse kuuluva ehtega.

Kroonprintsess Victoria ja prints Daniel saabuvad kuningapaleesse õhtusöögile. 12. november 2019 FOTO: Karin Törnblom/TT/Karin Törnblom/Scanpix

Kroonprintsess Victorial oli seljas pikkade käistega neutraalsetes toonides Escada kleit ning oli valinud välimust täiustama Bernadotte kuuenupulise tiaara. Selle tiaara välimus on väga eriline ning selle nupud on tehtud teemantrosettidest, mis on pärit kuningas Carl XIV Johani kroonist. Carl XIV Johani sünninimi oli Jean Baptiste Bernadotte, kes krooniti kuningaks 1818. aastal. Ta oli esimene Bernadotte'ide dünastia kuningas ning tema liin jätkub tänase päevani.

Printsess Sofia ja Carl Philip FOTO: Karin Törnblom/TT/Karin Törnblom/Scanpix

Printsess Sofia kandis rohelist loomamustrilist kleiti, mille disainis Rootsi moekunstnik Malina. Pähe oli ta sättinud oma pulmatiaara, mida ehivad smaragdid.

Printsess Christina ja Tord Magnuson FOTO: Fredrik Sandberg/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Printsess Christinagi ei hoidnud end tagasi - tal oli seljas imeline litritega lilla kleit ning neljanupuline tiaara, mis on väga sarnane kuuenupulisele tiaarale, samas on selle tiaara päritolu segasem. Ühe teooria järgi on sellegi nupud algselt kuulunud kuningas Carl XIV Johanile, kes oli Prantsusmaal Napoleon I Maréchal d’Empire ning väidetavalt kaunistasid need nupud tema paraadvormi. Teise teooria järgi pole nupud pärit mitte Prantsusmaalt, vaid Rootsi kuningapere varasematest põlvkondadest. Näiteks kuninganna Louisa Ulrika (1751-1771), kes oli kuningas Adolf Fredriku konsort, kandis juustes teematnuppe, ka oli tal kõhukaunistus, millel olid tiaarale sarnased elemendid.

Õhtusöök toimus kuningas Karl XI galeriis kuninglikus palees pärast seda, kui kuningapere oma külalisi Valge mere ballisaalis tervitas. Külaliste hulgas oli palju diplomaatilise korpuse, valitsuse, teadus-, äri-, spordi- ja kulturiiringkonna liikmeid. Kohalekutsututele pakuti neljakäiguline õhtusöök: kõrvitsasupp, kalafilee risottoga, metsik part ja juustukook.