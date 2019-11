Ausad ülestunnistused naistelt: mis tunne on olla seksivabas abielus?

Lihtsalt polnud hea

«Ma ei tahtnud, et keegi teaks, et me ei seksi, nii et peitsin end rahuloleva maski taha. Selle taga tundsin aga täielikku emotsioonide orkaani: häbi, et mul oli seksi ajal valus, mitte hea; hirmu, miks mu keha nii katkine on; pettumust, et ma ei ole oma unistuste abikaasale hea ja seksuaalne naine; viha, sest see ei pidanud nii olema; segadust, miks ma ei tahtnud oma kalli mehega seksida; täielikku jõuetust kõige suhtes. Üritasin end seksuaalseks sundida. See aga ei õnnestunud ja tõi veel rohkem häbi ja hirmu ja pettumust ja viha. Iga günekoloog, kelle juures käisin, jõudis samale järeldusele. Et mul pole füüsiliselt midagi viga. Ju siis pidi asi minus endas olema. Mu suurim hirm olla ebapiisav naine kummitas mind igal sammul. Süüdistasin iseennast ja oma keha, et olen liiga paks, liiga ebaseksikas ja ei väärigi seksi. Selle stressi tõttu võtsin 20 kilo juurde. Kõige hullem oli see, et tundsin end nii üksikuna. Mu süda valutas, aga ma ei osanud oma abikaasalegi oma tunnetest rääkida. Olin täiesti üksi. Oskasin ainult vihastada ja ärrituda, mis pani mind ennast veel rohkem vihkama ning ajas meid lahku.» - Irene