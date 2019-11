«Pilvede all» täna õhtul: kas uus tegelane lööb kaardid segi?

Milline võiks olla üks isiklik abistaja? Küllap kujutame tema häid omadusi ühtmoodi ette, kuid välimust? Nii on ka Erikul oma emale leitud abistajaga kohtumist oodates kindel ettekujutus, milline see inimene on. Ja suur on tema üllatus, kui esimesele kohtumisele saabub keegi hoopis teistsugune...

Kristiina ehk Kiku on tõeline päikesekiir ja näib oma tööd südamest armastavat. Erik aga ei suuda Kristiinas näha vaid oma ema abilist, sest noorest ja säravast naisest mööda vaadata on Eriku jaoks mõistagi väga raske. Maimu on oma uue abilisega väga rahul, kuid märkab kohe, et Erikul on Kristiina suhtes isiklik huvi. Ohtu haistes ei jäta Maimu oma kahtlusi jagamata ning üritab poega paika panna.

Kiku rollis sarjaga liitunud Rita Liiver on paljudele vaatajatele tuttav kunagisest menubändist Respekt ning ehk ka kinolinalt filmist «Elu hammasratastel». Liiveri kehastatavast Kikust saab igati positiivne tegelane, kuid see ei tähenda, et tema olemasolu probleeme ei tekitaks, sest kui kogemata on lumepall veerema lükatud, võib sellest korralik laviin tekkida.