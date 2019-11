Püha müristus: kõige lollakamad suhtenõuanded, mida vallalised oma abielus sõpradelt kuulnud on

Huffpost kogus kokku kõige totramad suhtenõuanded vallalistelt, keda nende abielus sõbrad «lihtsalt aidata püüdsid».

Mine kirikusse! Seal on mehi... ja tasuta süüa!

«Mu abielus sõber soovitas mul liituda koguduse või muu uskliku ühendusega, et meestega kohtuda. Ma ise polnud usklik, aga ta ütles, et see pole oluline. Ta ütles, et vähemalt saan tasuta süüa, sest kirikuüritustel on tihti bufee-lauad. Kui ütlesin, et see rikuks meie suhte ära, kui ma kasutaks usku lihtsalt partneri leidmiseks, ütles tema, et seda pole vaja mainidagi. Muide, nüüdseks olen budist, aga meest ei paista ikka kuskilt.» - Ginny

Deidi kuttidega, kes sulle isalikud tunduvad!

«Mu abielus sõber ütles, et oh, sa peaks täiega vot tolle kutiga sebima, sest ta on nii armas ja ta oleks super isa. Ma ei otsi vallalisena isamaterjali. Ma otsin lõbusat kaaslast, kes minus igasuguseid ägedaid tundeid tekitab. Abielus inimesed unustavad ära, kui palju tegureid kuulub kaaslase valiku juurde. Ei piisa sellest, et ta on armas ja super isamaterjal. Need asjad on olulised alles hiljem.» - Marni

Oota! Küll Jumal korraldab!

«Üks abielupaar ütles mulle, et ma oleks kannatlik, sest jumal toob mulle selle õige ise kohale. See oli väga irooniline, sest esiteks ei otsinud ma seda õiget, teiseks kohtusid nad ise kirikus ja kolmandaks olid nad mõlemad kohtumise ajal teistega kihlatud ja neil oli tükk aega afäär enne lahutamist ja omavahel abiellumist. Juhuu vist, et abiellusid lõpuks, aga nüüd, 10 aastat hiljem on nemadki lahutatud.» - Brendon

Muidugi mine kutiga välja, kui ta sulle ei meeldigi!

«Minu abielus sõber Rochelle küsis, et kas tahaks tutvuda tema vallalise sõbra Daniga. Ta pidi kena olema. Helistasin siis talle ja leppisime laupäevaks deidi kokku. Kui ma temaga esimest korda kohtusin, mõtlesin, et äkki vajab Rochelle prille, sest tüüp nägi lihtsalt jõle välja. See oli õudne, sest tema oli minust kohe sisse võetud ja üritas terve deidi mu reit katsuda. Otsustasin talle teise võimaluse ka anda, sest mu teine abielus sõber Neil ütles, et mõnikord vajab keemia aega. Mis mina sellest õppisin oli see, et keemia ei vaja midagi, kui tüüp sind grammigi ei eruta. See kutt muidu leidis kellegi, kes kah vajas prille.» - Karenlee

Kehtesta oma ülemvõim kohe alguses!

«Mu meeskolleeg ütles, et kui ma oma pruudiga tõsisemalt suhtlema hakkan, ei tohiks ma nõustuda prügi välja viima, nõusid pesema, ega üldse majapidamistöödega aitama. Tema loogika? Võimu näidata. Ma ütlesin, et me ei ela matšoajastul ning mul isiklikult pole midagi koduste toimetuste vastu.» - Joshua

Vaata endast nooremaid!