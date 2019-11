Sarimõrvar Ted Bundy hukkamisest möödus selle aasta jaanuaris 30 aastat ning hiljuti on mees ja tema jõledad teod taas avalikkuse huviorbiiti sattunud. Netflixis linastus tema eluloofilm peaosas Zac Efroniga, kuid film ei vastanud küsimusele: mis on saanud Bundy tütrest Rose’ist.

Rose Bundy eostati ajal, mil tema isa Ted kandis vanglakaristust. See on märkimisväärne, kuna väidetavalt polnud nö perekülastused sel ajal lubatud.

Tedi naine Carole Ann Boone on ühes dokumentaalfilmis öelnud, et vanglaametnikud ei hoolinud väga sellest, millega paar kinnimajaseinte vahel tegeles. Ühe kõlaka kohaselt õnnestus neil ühtesse astuda snäkimasina taga, teine kuulujutt edastab, et Carole Ann edastas suudeldes Tedile tühja kondoomi, mille mees siis spermaga täitis ning tagasi andis.