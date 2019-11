Galerii: 85-aastane endine tippmodell sai veel ühe võimaluse hiilgeaegu kogeda

Praegu elab vana naine hooldekodus ning teda märkas moefotograaf James Muller, kes külastas seal üht teist elanikku. Fotograafile jäi kohe silma, kui elegantne naine on ning kui kaunid on tema poos ja käed. Juttu vestes tuligi minevik päevavalgele ning James ihkas naise taas fotodele püüda.

James on rahvusvaheliselt tunnustatud fotograaf, kelle tööd on ilmunud ka ajakirjas Vogue.

«Mul on suur au, et saijn Lesleyd pildistada,» kiidab James. «Ta on elanud nii värvikat elu ja saada sellest osa on maagiline. Ta on absoluutselt imeline.»