3 asja, mida inimesed oma ideaalpartnerilt ootavad. Kas ka sina?

Väljaanne Psychology Today toob välja kolm omadust, mida peaaegu kõik inimesed oma partneris otsivad.

Soojus ja usaldusväärsus

Selle alla käivad oskused olla toetav ja hea kuulaja, lahkus ning mõistvus, truudus ja partnerlus. Nii mehed kui naised hindavad neid omadusi äärmiselt kõrgelt ja pole ka midagi imestada - inimene on sotsiaalne olend ning vajab armastust, hellust ja turvatunnet oma partnerilt. Samuti vajame usaldusväärsust, sest see tekitab turvatunnet ka pikemas perspektiivis.

Elujõud ja atraktiivsus

Need pole seotud ainult füüsilise välimusega, vaid ka üleüldise tervise ja energiaga. Inimesed hindavad seiklushimu, ekstravertsust ja karismat. Neid omadusi ühendab see, et need on märk partneri headest geenidest.

Staatus ja ressursid

Kõlab pisut eksitavalt, sest tegelikult pole need üldse seotud sellega, kas partneril on tohutu mõis ja miljonipalgaga töö. Küsimus on selles, kas partner on suuteline oma kaaslase ja nende tulevase pere eest hoolt kandma. Tal on piisavalt staatust ja ressursse, mida investeerida ka suhtesse ning tagada rahaline kindlus ja põhivajaduste katmine. Seega on olulised hoopis rahaline kindlustatus, elamispaiga olemasolu ning stabiilne töökoht.

Paljud inimesed kusjuures usuvad, et meeste ja naiste ootused partnerile on erinevad, kuid tegelikult on need täiesti sarnased ning kõikumised on minimaalsed.

Kuigi me teame, mida partnerilt tahame, selgub erinevatest uuringutest, et inimesed ei valigi tihti kaaslaseks neid, kel on kõik ülalnimetatud omadused olemas. Miks ometi? Esiteks on raske leida kedagi, kellel on kõik kolm omadust olemas. Teiseks, kui selline inimene leitaksegi, ei ole ta ise kindlasti huvitatud kellestki, kel on mõni neist omadustest puudu. Kolmandaks, kui selline partner leitaksegi, võib olla raske temast kinni hoida, sest ta on ka teistele atraktiivne ning mõne jaoks on suhte hoidmisele kuluv pingutus lihtsalt liiga suur.

Kui sa leiadki endale potentsiaalse kaaslase, soovitavad psühholoogid esitada endale kolm küsimust:

Millisel määral on sellel inimesel ülaltoodud väärtuslikud omadused olemas? Kas ta vastab sinu ideaalidele ja ootustele? Kas sinu ideaalid ja ootused on realistlikud?