Kas oled emotsionaalselt nii tugev, nagu arvad? Vaata järgi, kas need väited kehtivad sinu kohta

Psühholoog Guy Winch on täheldanud, et popkultuuris kujutatakse emotsionaalselt tugevaid inimesi tihti stoiliste ja kõigutamatutena: nad ei hädalda kunagi ning hädaolukorras ei kerki neil kulmgi. Igasugune emotsioonide väljalaskmine on märk ebastabiilsusest ja nõrkusest.

«Sellised kujutlused pole ainult valed, vaid tohutult eksitavad,» sõnab Winch.

Kujuta ette näiteks kahte ettevõtjat: kumbki on oma firma üles ehitamiseks näinud tohutult vaeva ning investeerinud palju ressursse, kuid ettevõtted käivad põhja. Kumb on emotsionaalselt tugevam: see, kes purskub pisaraisse ja on täiesti murtud, või see, kes ei näita ühtki emotsiooni välja?

Tegelikult on õige vastus, et mitte kumbki. Emotsionaalset tugevust ei näita inimese kohene reaktsioon, vaid hoopis see, kuidas käitub inimene pärast mingit sündmust. Ettevõtja võib ju pisaraid valada, kuid pärast peatäit nuttu on tal juba idee, kuidas olukorda parandada. Emotsiooonitu ettevõtja võib tunda aga sellist kaotust, et ta ei püüa isegi olukorda päästa.

Kuna väline pilt võib olla eksitav, uuri parem järgnevaid väiteid emotsionaalselt tugevate inimeste kohta ja vaata, kas mõni käib sinu kohta:

Nad ei lase väljakutsetel ja takistustel endale ette jääda

Nad kohanevad muutustega

Nad oskavad ära tunda ja väljendada oma vajadusi

Nad keskenduvad lahendusele, mitte probleemile

Nad õpivad vigadest ja kriitikast

Nad oskavad näha suurt pilti keerulistes olukordades

Nad taastuvad ebaõnnestumistest kiiresti