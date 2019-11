Taimetark Aili Paju soovitab: hingamisteede põletiku korral saab abi neist viljadest

Aili Paju kirjutab äsjailmunud raamatus «Kui taimed räägiksid», et pihlakast saab abi nii hingamisteede ägeda põletiku, kõrgenenud vererõhu, reumavalude kui ka paljude teiste tõbede korral.

Heal pihlaka-aastal võib suur puu anda kuni 60 kilo õunvilju. See on meeltmööda rästastele, tihastele, siidisabadele, tetredele ja paljudele teistele meil talvitujatele. Sageli rapsivad linnud puult vilju maha, kust teised metsaelanikud (siilid, närilised) neid oma talvekodudesse tassivad. Pärast esimesi öökülmi käivad pihlapuu juures maiustamas ka põdrad, metskitsed, karud.

Oma väärt punetavate viljadega meelitavad pihlakad kõikjal linde ligi, nii et Karl Linnél ei olnud raskusi sellele puule ladinakeelse liiginimetuse andmisega: aucuparia tähendab linnupüüdjat. Vahemere maades on aga ammustest aegadest rändlinde pihlamarjadega võrkudesse peibutatud.

Külma näpistatud viljad muutuvad märksa suhkrurikkamaks, ka nende kibe-mõrkjas maitse väheneb. Siis on aeg pihlakale minna. Enese ja sõprade kogemustest tean, et pihlakakeedis, -siirup, -kompott, -marmelaad ja -liköör on maitsmist väärt.