Täna on täiskuu: asjad, millest tark täna hoidub ja millele tähelepanu pöörab

Tellijale

Täna kell 15:34 on täiskuu Sõnni tähtkujus. Koprakuuks kutsutakse novembrikuu esimest täiskuud ning nimi tuleneb aegadest, mil Algonquini indiaanlased kopralõkse üles seadsid, et talveks kindlustada liha- ja karusnahavaru. Sel kuul on ka teine nimi – härmakuu.

Töönädal on täies hoos, seega aega maha võtta ei saa – õnneks on kuu aga laetud positiivse loomingulise energiaga. On suur šanss, et tänane saab olema hea, meeldejääv ja edukas.