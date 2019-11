7 teemat, millest esimesel kohtingul kindlasti rääkida

3. Kuhu ta sooviks reisida

Huvitaval kombel on leitud, et 19% paaridest, kes räägivad esimesel kohtingul reisimisest, lähevad peatselt ka järgmisele kohtingule. Eksperdid ütlevad, et kui keskendute sellele, millistes maailma osades olete käinud või kuhu sooviksite minna, aitab teil omavahel paremini ühist keelt leida ning üksteist sujuvalt tundma õppida.

Pealegi - inimese kohta on tema reisisoovidega kursis olles võimalik nii mõndagi teada saada. Kui ühele teist meeldib reisil vähesega hakkama saada ning teine unistab hoopis luksusest, siis ehk ei ole teievaheline klapp just kõige parem. Inimesed, kellel on sarnased reisihuvid, jagavad aga tihti ka teisi kattuvaid huvisid.

4. Milline on tema perekond

Kedagi ei peaks hindama nende tausta järgi, kuid teades, milline on su kaaslase pere ning nendevahelised suhted, annab sulle üsna hea ettekujutuse tema elust. Mõistlik on alustada lihtsate küsimustega, näiteks kus ta üles kasvas, kui palju tal õdesid-vendi on ning kui tihti ta oma vanematega suhtleb jms. Kui kohting läheb hästi, siis hakkab jutt jooksma ka nendest kergetest suunajatest. Lisaks tekib sul hea võimalus jälgida, et kuidas täpselt su potentsiaalne kaaslane oma sugulastest räägib, sest see jagab sulle palju infot tema emotsionaalse küpsuse kohta ning annab märku ka sellest, kas näete pere rolli oma eludes sarnaselt või mitte.

5. Kas su kaaslane on huvitatud abiellumisest ning lastest

Sul endal on ilmselt üsnagi välja kujunenud arvamused laste ning abielu teemadel. Kuid isegi kui see nii pole, siis on hea teada, mida arvab nendest asjadest su kaaslane, sest kui teie visioonid üldse ei kattu, võib see teie algavale suhtele peatselt kaika kodaratesse loopida. Selle teema üles toomine ei tähenda seda, et peaksid kaaslaselt küsima, et kui mitu last ta sooviks ning mis võiksid olla nende nimed, pigem maini vestluses möödaminnes midagi temaatilist ning vaata, mida tal selle peale öelda on.

6. Millised on tema hobid ja huvid

Sinu kui inimese kohta ütleb päris palju see, kuidas sa oma vaba aega veedad, seega kui teie nägemused vaba aja veetmisest üldse kokku ei sobi, oleks ehk mõistlik koheselt käed üles tõsta ning kohtingule kriips alla tõmmata. Teil ei pea tingimata olema täpselt samad kired, kuid alati on hea leida mõningaid ühiseid jooni. Näiteks, kujuta ette, et sina oled üldiselt külmavares, kuid kohtingukaaslane on innukas lumelaudur ning eelistaks oma kõrvale kaaslast, keda mägedesse kaasa võtta? Ei ole vist kõige sobivam kooslus.

7. Millised on tema sõbrad