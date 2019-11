Haruldased kaadrid: 27-aastane printsess Elizabeth kroonitakse kuningannaks

Fotodel on näha, kuidas kuninganna kannab krooni ja võimumärki, skeptrit. Teises käes on tal kera, mis sümboliseerib Suurbritannia ülemaailmset võimu.

Elizabethi kõrval on teda toetamas Bathi ja Wellsi piiskop, dr Harold William Brafield (paremal) ning Durhami piiskop dr Artur Michael Ramsay. Kuninganna sleppi hoiavad kuus loorikandjat: leedi Mary Baillie-Hamilton, leedi Jane Heathcote-Drummond-Willoughby, leedi Rosemary Spencer-Churchill, leedi Jane Vane-Tempest-Stewart, leedi Anne Coke ja leedi Moyra Hamilton.

Tänaseks on kuninganna Elizabeth ajaloo kõige kauem võimul olnud kuninganna. Ta on valitsenud 67 aastat ja ta on 93 aastat ja 203 päeva vana. Lisaks täitub Elizabethil ja prints Philipil 20. novembril 72 aastat pulmapäevast.