Lähisuhtes vägistamise ohvriks langenud naine: olin hoor ainuüksi teiste meeste läheduses seismise pärast

«Ma ei joo usulistel põhjustel, mormoonidel on see keelatud. Samuti ei tahtnud ma oma usu pärast enne abiellumist seksida, kuid ta puudutas mind ikkagi viisil, mis mulle ei meeldinud,» selgitab Mayci.

Lisaks manipuleeris mees Maycit iseendale viga tegemisega. Kord lükkas ta tüdruku nii kõvasti vastu ukseraami, et Mayci lõi jala veriseks. Seda nähes hakkas mees end rusikatega näkku peksma ja vabandama. Ühel teisel korral torkas mees oma randme nõelaga veriseks, sest teadis, et Mayci ei kannata verd ega nõelu.

«Lõpuks olime teinud ka kõikvõimalikke seksuaalseid asju peale päris vahekorra. Ta teadis, et ma ei taha enne abiellumist seksida ning kui tal minu keeldumisest kõrini sai, uimastas ta ühel õhtul mu joogi ning vägistas mu,» meenutab naine oma üleelamisi. «Ärgates tundsin nagu oleksin vati sees. Eelmisest õhtust ei mäletanud midagi, kuid sain aru küll, et olime seksinud. Ma ei tahtnud seda uskuda. Kui ütlesin, et ma ei mäleta eilsest midagi, vihastas ta mu peale, et ma meie esimest korda ei mäleta.»