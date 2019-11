Peidus pinna või nõudepesulapi all: miks me tegelikult koduste majapidamistööde üle vaidleme

Psühholoog Laura D. Miller toob välja neli probleemi, mida majapidamistööde üle vaidlemine peita võib.

Varasem kokkupuude reetmise või hülgamisega

Sellisel juhul on partneri suhtumine majapidamistöödesse sinu meelest võrdne sellega, mida partner sinu vastu tunneb. Sage mõte on, et kuidas saab ta öelda, et hoolib sinust, kui kõik enda järel koristamata jätab. Ilmselt oled kogenud kas lapsepõlves või ka suhetes tähelepanuta jätmist, mis ei olnud kuidagi seotud majapidamistöödega.

Sotsiaalne ebavõrdsus

See on nagu sinu isiklik patriarhia koduseinte vahel. See on seotud lapsepõlves omandatud väärtushinnangutega, et on naiste töö tegeleda kõikvõimalike koduste töödega, eriti just laste kasvatamise ja koristamisega, ning mehe asi on käia tööl ja raha teenida ning need kaks ei peaks omavahel segunema.

Kontrollivajadus

Kodutööde jaotus võib mõnikord tunduda nii sinu partnerile kui ka sulle kontrolliviisina. Üks tunneb, et teda kiusatakse ja teine tunneb, et teda ei kuulata. Üks ei pane kunagi oma riideid kappi ära ja teine ei lõpeta kunagi nõudmast, et riided ära pandaks. Hakkab tunduma, et partner ei hooli sinu arvamusest ja üritab lihtsalt vaidluses võita.

Kõikvõimalikud emotsionaalsed probleemid

Koristamata jätmist on lihtne seostada laiskusega ja eks see vastab ka mõnikord tõele. Tasub aga meeles pidada, et mõnikord võib tegu olla hoopis depressiooni tingitud väsimusest. Kodu on tihti meie sisemaailma väline peegeldus ning kodu korratus süvendab paraku mõtteis valitsevat kaost veel enam.