5 kindlat sammu, kuidas end deidiväsimusest terveks ravida

Väsinud ja vallaline kohtingutel käimisest? Sellele nähtusele on eksperdid andnud nimeks deidiväsimus (dating fatigue). «See on väga tavaline, eriti kui su peamine viis uute inimestega tutvumiseks on läbi erinevate rakenduste,» selgitab elutreener Nina Rubin väljaandele Elite Daily. «Seda juhtub siis, kui sa oled rakendustes vahelduva eduga kuid või suisa aastaid olnud ja ette on näidata vaid keskpärased või kehvad kogemused.»

«Kui sa deidid eesmärgiga leida suhe, siis paljudel esmakohtingutel – kus puudub keemia, teine inimene on jobu või siis sa kohtud paljudega, kes valetavad enda ja oma soovide kohta – käimine kurnab sind nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt,» selgitab kohtinguekspert Eric Resnick. «Seda kogeb iga vallaline inimene. On vaid teatud hulk esmakohtinguid, millel sa jõuad käia, enne kui sa tunned, et ei taha enam esmakohtingutele minna.»

Aga ära muretse! See, et sa tunned praegu väsimust ja läbipõlemist, ei tähenda, et sa alati nii tunneks. Siin on paar nõuannet, kuidas deitimine taas toredaks teha.

Võta paus

See on esimene asi, mis sa peaksid tegema, kui tunned läbipõlemist. Võta paar nädalat ja ära mine kohtingutele või äppidesse. Pole mingit põhjust minna uuesti «kalale», kui sa veel selleks valmis pole.

Keskendu oma seltskonnaelu teistele aspektidele

Veeda rohkem aega sõpradega või käi ägedates kohtades üksinda. Võtmeks on teha asju, mida sa naudid. Kui sa ei võta aega selleks, et oma akusid laadida, siis on sul keeruline viitsida deitida, kuniks õige inimesega kohtud.

Õpi ütlema ei

Kui sa oled natuke puhanud ja valmis uuesti deitima, siis proovi uut lähenemist. Ole rohkem valmis ütlema ei. Sa ei saa garanteerida, et iga kohting on suurepärane, aga sa võid välja noppida 80 protsenti igavatest deitidest, kui sa inimesega enne natuke pikemalt suhtled. Kohtle oma aega väärtuslikuna – sa ei võlgne seda kellelegi. Usalda oma sisetunnet, see aitab vältida neid inimesi, kes sind algselt deidiväsimuseni viisid.

Ära kõhkle võitlemast selle eest, mida sa tahad

Lisaks ei ütlemisele õpi ütlema ka jah. Ole sihikindlam selles, mida sa tahad. Ole proaktiivne, pea meeles, et magavale kassile hiir suhu ei jookse ning sa saad valida vaid selle vahel, mis sinuni jõuab.

Unusta FOMO