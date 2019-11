Siseterrorismi süüdistusega ameeriklane Jake Conroy võitleb õigluse nimel

Möödunud nädalavahetusel Kultuurikatlas toimunud Tallinna Taimetoidumessi üks säravamaid esinejaid, 23 aastat loomade õiguste eest võidelnud Jake Conroy ütleb sissejuhatuseks, et on introvert ja et kuigi mugav tal rahva ees rääkida ei ole. Ometi on tegu erakordselt karismaatilise mehega, kelle kohati hulljulged ideed ja ekstreemsed teod on toonud kaasa lõputul hulgal arreteerimisi ja saatnud tema enda ka trellide taha.

Üleöö veganiks

Kui Jake lõpetas 1996. aastal Seattle'is kunstikooli, tahtis ta midagi kasulikku ära teha ja osales vabatahtlikuna mitmes ühiskondlikus liikumises ja organiseeris neid ka ise.

«Huvi veganluse ja loomaõiguslusaktivismi vastu tekkis mul punkroki ja hardcore-muusika skeene kaudu 1995. Mõistsin kohe, et pean sellega tegelema hakkama ning et ainult vegan olemisest ei piisa maailma muutmiseks. Sõin viimase eine omnivoorina ning ütlesin endale, et järgmisest hommikust olen vegan ja loomaõiguste aktivist. Nii on see olnud tänase päevani.»

Veganlus on siiski vaid üks tahk. Kõige olulisem, nagu üteb Conray, on «keskenduda survekampaaniatele põhiliste sihtmärkide vastu tööstuses, mida tahame muuta.»

Jake Conroy sõnul saavad märgatavad tulemused alguse survekampaaniatest. FOTO: Erakogu

48 kuud vanglas

Osalemine ühes ajaloo edukaimas loomaõiguste kampaanias Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC USA) viis mehe neljaks aastaks trellide taha. Kohtu ees mõisteti nii tema kui kaasvõitlejad rühmitusest SHAC7 veebilehe haldamise, valitsusvastaste ideoloogiate toetamise ja ideede jagamise eest siseterrorismis süüdi. Jake Conroy saadeti trellide taha 48 kuuks, mille ta kandis ära kahes California vanglas.

Jake Conroy ütleb, et aktivistina on oluline oma tegevus läbi mõelda ja hinnata, kas saavutatavad tulemused kaaluvad üles võimalikud õiguslikud tagajärjed. FOTO: Erakogu

Kuidas vanglas ellu jääda?

Mis puudutab vanglakogemust, siis ütleb ta, et tegu oli masendava perioodiga, kuna suurem osa ajast kulus eluspüsimisele. Rassism, gängid, vägivald ... Siiski ütleb Jake, et tal õnnestus ellu jääda tänu vaimustavatele inimestele üle maailma, kes talle kõigi nende aastate vältel toetuskirju saatsid.

Jake Conroy YouTube'i kanal kannab nime the Cranky Vegan. FOTO: Erakogu

Mis paneb tegutsema

Conroy meelest on kõige olulisem enda eest hoolitseda. «Ainult nii me suudame ka teiste eest hoolt kanda. Muidugi tahan, et kogu maailm oleks vegan, aga usun, et liigume sellele lähemale siis, kui oleme vähem dogmaatilised ja laitmatuse poole püüdlevad. Kui keskendume vähem üksikisikule ja rohkem süsteemi muutmisele, pole me mitte ainult edukamad, vaid tunneme ka vähem ärevust ja stressi ümbruse ja kogukondade suhtes, milles elame.»

Jake Conroy on olnud loomakaitseaktivist 23 aastat. FOTO: Erakogu

Karm dokk «Loomainimesed»

Mis juhtub, kui aktivism jääb võimu hammasrataste vahele, näitab Joaquin Phoenixi hiljuti esilinastunud dokfilm «Loomainimesed». Filmis jälgitakse kuue noore ameeriklase teekonda viieteist aasta jooksul, kes ühel hetkel avastavad, et on oma osalemisega vastuolulises protestikampaanias langenud Ameerika valitsuse sihtmärgiks, süüdistatuna siseterrorismis. Tollal veel suhteliselt väikse populaarsusega internetis avaldatud protestikirjutistest alguse saanud ja sealt kohati vandalismiks üle kasvanud tegevus tipneb õige pea sellega, et FBI alustab pretsedentitut järelvalvekampaaniat, et hävitada organisatsioon ja valmistada ette karm kriminaalmenetlus.

Joaquin Phoenixi filmi «Loomainimesed» plakat FOTO: Erakogu