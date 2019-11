Uus uuring: just nii palju tuleb sul nädalas joosta, et oma eluiga pikendada

Austraalia teadlaste tiimil Victoria ülikoolist Melbourne'is on sellele küsimusele uued vastused. Piisab juba 50 minutist jooksust iga nädal, et eluootust märkimisväärselt suurendada.

«See on hea uudis nende jaoks, kellel pole kuigi palju aega spordi tegemiseks,» ütleb professor Zeljko Pedisic, kes on koos oma tiimiga teinud mitmeid uuringuid jooksmise ja suremusriski osas. See ei tähenda küll, et need, kes pikemalt ja sagedamini jooksevad, peaksid nüüd oma koormust vähendama.