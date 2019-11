Julmalt petetud naine: kaksikelu elamine on sama, mis koduvägivald

Vale tuli välja, kui mees saatis Catherine'ile armsa ja romantilise kirjaga kaardikese ning jagas seda sotsiaalmeedias. Niimoodi sattuski seda nägema mehe teine pruut. Viimane võttis Catherine'iga suures vihas ühendust, arvates, et tegemist on mehe armukesega. Catherine näitas aga naisele nende ühiseid pilte ja Facebooki vestluseidki ning nii taipasid naised, et armuke pole neist kumbki, vaid mõlemat on südametult ninapidi veetud.