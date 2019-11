Mine pimedale ajale energiliselt vastu! 4 fakti D-vitamiini kohta, mida sa varem ei teadnud

Optimaalne D-vitamiini tase on >75 nmol/l, parim, kui tase jääb 80-125 nmol/lvahele, sportivatel inimestel kuni 150 nmol/l. Ja kuigi näiteks aastal 2018 oli meil erakordselt päikeserohke suvi, siis Eesti suurimas meditsiinilaboris SYNLAB teostatud analüüside alusel tuli kahjuks tõdeda, et mõned kuud hiljem oli paljudel testitutel D-vitamiini tase ikkagi alla optimaalse tulemuse. Tuginedes viimase aasta jooksul laboris teostatud D-vitamiini vereanalüüside tulemustele, esineb tervelt 70 protsendil D-vitamiini vähesus. Testitute keskmine D-vitamiini tase on 65 nmol/l, kusjuures 60+ vanuse keskmine on veelgi madalam, 63 nmol/l. Paraku on ka 10 protsenti testijatest tarbinud preparaate tõenäoliselt liiga palju, mistõttu nende D-vitamiini vereanalüüsi tulemus on tugevasti üle optimaalse. Üle- ja alatarbimine väljendub inimestel ühtmoodi – esineb pidev väsimus, pärsitud on füüsiline sooritusvõime, häiritud on luude, lihaste ning hammaste tervis ja lastel areng.

Kahjuks ei tööta D-vitamiini sünteesimise puhul ka talvised päikesereisid, sest siis oleme kaetud tugeva päikesekaitsekreemi kihiga. Vastasel juhul saaksime lihtsalt päikesepõletuse. Väheteada on aga fakt, et päikesekaitsekreemid takistavad oluliselt D-vitamiini sünteesi nahas ja ka see, et eaka inimese nahk toodab D-vitamiini palju vähem kui noore inimese oma. Samuti saavad seda vitamiini vähem kätte tumedanahalised. Tasub teada, et selleks, et keha hakkaks D-vitamiini päikesest sünteesima, ei piisa lihtsalt sellest, et kalendri järgi on suvi. Selleks, et üldse D-vitamiini päikesevalgusest saada, peaks see langema korraga vähemalt 25 protsendile kehast (käed, käsivarred, sääred).