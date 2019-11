Uuring: õde teeb õnnelikumaks

Briti teadlased De Montfonti ja Ulsteri ülikoolist jõudsid uuringu käigus tulemuseni, et me oleme kõigis asjades siin elus optimistlikumad, kui me kasvame üles koos õega.

Veidi hirmutav on see, et samad teadlased leidsid pärast küsitlust, et vend toimib täpselt vastupidi. Kuna mehed (selle all mõeldakse siin venda) üldiselt oma probleemidest kuigipalju ei räägi, siis ei olevat perekonnas ka suhtlus sama heal tasemel kui õega perekonnas.