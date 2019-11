Uus ja kuum: nii kannavad seda juuksevärvi staarid

Juuksetoon: kaneel

Mis muudab «kaneelijuuksed» eriti toredaks, on see, et see varjund sobib igale nahatüübile. Ja see on juba üpris haruldane nähe. Toon on väga soe ja vaoshoitud. Hele punakaspruun sobib ideaalselt igasse aastaaega ja praegu naudib ta tõelist sügise moetooni staatust.