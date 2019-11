4 toiduainet, mis panevad su naha särama

Me oleme tihti kuulnud, et antioksüdandid on meie nahale head ja kaitsevad naharakke vabade radikaalide eest, mis põhjustavad kahjusid. Kuidas aga nahka kõige paremini antioksüdantidega varustada? Tõsta pjedestaalile need neli toiduainet ja su nahk näeb iga päevaga üha pringim välja.