Kohus on otsustanud: kaheksaks aastaks tsölibaati määratud naine võib taas seksida

Kaheksa aastat tagasi otsustas kohtunik Mark Hedley nimelt, et ühel naisel on seksimine keelatud. Hedley on keskendunud nende inimeste eest seismisele, kes ise enda eest seista ei suuda. Nii oli ka selle naisega, kes oli vaimse puudega. Kohtunik leidis, et kuna naine ei suuda ise oma seksuaalakte kontrollida, peab neid muul moel takistama.

2019. aastal vaatas kohus asja üle ja leidis, et toona hooldekodus elanud naine on praeguseks kolinud koduhooldusasutusse ning näitab paranemismärke. Seega leidis kohus, et naine suudab nüüd ise teha teadlikke otsuseid selles osas, mis puudutab tema heaolu ning andis loa jätkata intiimsuhetega.