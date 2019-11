Niimoodi tunned ära toksilised inimesed ja suudad neid vältida

Toksiliste inimeste suurim oht ongi selles, et esmatutvumisel on nad äärmiselt võluvad ja toredad - nad lummavad sind täielikult ning ohumärgid ilmnevad kahjuks alles siis, kui oled neisse juba liialt kiindunud. Niimoodi nende strateegia aga toimibki - selle eesmärk on panna sind kahtlema iseendas, et toksiline inimene ise kõigest puhtalt välja saaks tulla. Kõige lihtsam on kohe alguses usaldada oma sisetunnet - kui sa ikkagi tunned end inimesega koos olles häiritult, ükskõik kui võluv ja meeldiv ta ka poleks, siis tõenäoliselt on tema juures midagi valesti. Ära karda minema kõndida ning tõeline uus sõber leida!