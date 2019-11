Sodiaagisaladused. 5 tähemärki, kes tapavad kõige suurema tõenäosusega

Muidugi ei tasu seda võtta puhta kullana ning õnneks on meie hulgas vähe neid, kes kirehoos enesevalitsuse kaotavad, olgu meil selleks siis mingi nö sünnipärane eeldus või mitte. Astroloogid aga usuvad, et agressioon on teatud sodiaagimärkidele omasem kui teistele, kirjutab Limon. Me võime seda muidugi võtta kõike ka sümboolsena – tapmine ei pea tähendama antud kontekstis veretööd, vaid ka kibedat tüli, enda eest seismist ning inimsuhete lõpetamist.

Kaljukitsed hoiavad selle verise edetabeli viiendat kohta ning peamine põhjus, mis neid ajab kuritegudele, on materiaalne rikkus. Kaljukitsed saavutavad elus oma eesmärgid. Seetõttu ajab neid eriti närvi, kui keegi oma küüsi nende varanduse taha püüab ajada või eesmärkide saavutamise teel ees seista. See viha kasvab agressiooniks ning küpseb kättemaksuplaan.

Jäär on neljandal kohal, kuna nad võivad kirehoos kõike teha. Jäärad on väga plahvatuslikud tüübid ning ka kõige leebem põlgus või tasakaalust välja viiv situatsioon võib ta afektiseisundisse viia.

Vähid on auväärsel kolmandal kohal. Selle märgi esindajad on väga armukadedad ning ekstreemne armukadedus võib ajada koledate tegudeni. Muide, ka FBI statistika kinnitab, et kõige rohkem mõrvu sooritavad just Vähkide tähtkujust inimesed.

Neitsid hoiavad teist kohta ning on ses osas üsna müstilised. Neitsi võib tappa, et kaitsta oma peret või siis kättemaksuks. Nad plaanivad oma kättemaksu üsna rahulikult ja külmavereliselt. Kui keegi nende peret või lähedasi solvab või neile liiga teeb, ei kõhkle Neitsi nende eest välja astumast.